EN DIRECT - Pass vaccinal : Olivier Véran défend le projet de loi face aux députés

UN PROTOCOLE SANITAIRE AU DERNIER MOMENT





Pourquoi avoir attendu le dernier moment pour dévoiler le protocole (dimanche dans les colonnes du Parisien) ? "On est obligé d'être dans cette situation pour être au plus près de la réalité et nous avons des processus, se justifie le ministre Jean-Michel Blanquer. Nous avons eu à attendre l’avis du conseil scientifique et de la HAS et ensuite il y a l’élaboration des protocoles. Je reconnais que c'est tard et je suis le premier à regretter. Mais le processus ne pouvait pas être autrement."