EN DIRECT - Tour de vis ou statu quo ? Suivez la conférence de presse de Jean Castex deux semaines après le reconfinement

THÉORIES DU COMPLOT





Les théories complotistes - alléguant par exemple qu'un vaccin contre le Covid servira à implanter une puce électronique - sont particulièrement présentes dans la désinformation autour des vaccins sur les réseaux sociaux dans le monde francophone, a relevé First Draft, une ONG spécialisée dans la lutte contre les fausses informations.





"Quand les gens ne peuvent avoir accès facilement à une information fiable sur les vaccins et quand la défiance envers les personnes et institutions liées aux vaccins est importante, la désinformation vient très rapidement remplir ce vide" et insuffler progressivement une méfiance grandissante contre les vaccins, a-t-elle relevé First Draft dans une étude publiée ce jeudi. Deux sujets étaient dominants dans les théories relevées par l'ONG : les "motivations politiques et économiques derrière les vaccins" et "la sécurité et la nécessité des vaccins".