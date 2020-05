EN DIRECT - En cas de relâchement, "la date de levée du confinement pourrait être remise en cause"

FOOTBALL EN ITALIE





Les clubs de Bologne, Sassuolo et Parme ouvrent leurs terrains d'entraînement extérieurs aux joueurs qui souhaiteraient s'y entretenir physiquement. Si, officiellement, les entraînements ne sont possibles qu'à compter du 18 mai, les régions d'Emilie-Romagne et de Campanie ont donné leur avis favorable à une ouverture des centres dès lundi, dans un contexte de tensions entre l'Etat central et certaines régions sur le rythme de déconfinement.

Dans le pays, les clubs de Serie A ont unanimement répété vendredi leur désir de mener à terme le championnat en cours, une issue à la merci des autorités, dont la décision pourrait intervenir dans les prochains jours.

Pour le club de Sassuolo, vestiaires, salle de préparation physique ou bureaux resteront fermés et seuls six joueurs pourront s'entraîner simultanément, en respectant la distanciation sociale et sans présence de l'encadrement. Bologne a de son côté également précisé que seuls ses terrains extérieurs seraient accessibles, à compter de mardi. A Parme, l'effectif de l'équipe première pourra profiter du centre d'entraînement "à partir de la semaine prochaine" mais uniquement "sur la base du volontariat" et pour une "activité physique individuelle".