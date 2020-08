EN DIRECT - Covid-19 : l'obligation du port du masque étendue dans la police

LES PÉDIATRES S'INQUIÈTENT





"Nous ne pouvons que nous montrer inquiets devant l’organisation de la rentrée telle qu’elle se profile, tant sur le plan de la prévention que sur celui de la prise en charge des enfants." Dans une lettre ouverte publiée aujourd’hui, sept sociétés savantes de pédiatrie mettent en garde contre les problèmes qui pourraient se faire jour avec la rentrée scolaire la semaine prochaine. '"Il est certain qu’avec la rentrée scolaire et le retour en collectivité des plus petits, le

risque de survenue de contamination par le SARS-CoV-2, aussi bien chez les enfants que chez les adultes qui les encadrent, est réel", estiment-ils.





Les signataires de la lettre demandent notamment une vaccination accrue contre la grippe et la gastro-entérite, pour "réduire la fréquence chez l’enfant des opportunités de suspecter une COVID-19 et ses conséquences", et le recours à des tests plus rapides et moins lourds que les PCR.





Ils appellent en outre à des "stratégies claires et précises" en cas de dépistage de cas dans une collectivité. Sans ces dernières, "il nous semble que la rentrée scolaire risque d’être chaotique avec des fermetures de classes voire d’écoles non justifiées par des raisons sanitaires ou épidémiologiques et dans tous les cas fortement délétères pour les enfants et leurs apprentissages.