EN DIRECT - La pandémie de coronavirus poursuit son accélération : "Le pic n'est pas encore atteint"

Peu cher et facilement disponible, ce stéroïde est à ce stade le seul médicament qui semble améliorer la survie chez des malades du Covid-19. Cela ne concerne toutefois que les patients les plus gravement atteints: ceux qui sont placés sous ventilation artificielle et, dans une moindre mesure, ceux à qui on administre de l'oxygène sans pour autant les intuber. Chez les premiers, la dexaméthasone réduit la mortalité d'un tiers, selon de premiers résultats du vaste essai clinique britannique Recovery. La dexaméthasone est déjà utilisée dans de nombreuses indications pour ses puissants effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs.