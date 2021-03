EN DIRECT - Covid-19 : la DGS alerte sur un nouveau variant "breton"

UN NOUVEAU VARIANT BRETON





La DGS a alerté ce lundi, via une note à destination des professionnels de santé, sur un possible nouveau variant "breton" détecté dans les Côtes d'Armor et le Finistère. "L'analyse moléculaire réalisée par le CNR de Pasteur met en évidence un nouveau variant porteur de neuf mutations", note les autorités sanitaires.

Désormais, ce variant "breton" va faire l'objet d'investigations sur un possible "défaut de reconnaissance par les tests virologiques conduisant à un sous-diagnostic" et sur "sa transmissibilité, sa sévérité et le risque éventuel d'échappement immunitaire".