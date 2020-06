EN DIRECT - Coronavirus : 100 millions de personnes menacées par l'extrême pauvreté

BILAN MONDIAL





On recense plus de 403.000 morts dans le monde, dans le dernier décompte issu des bilans nationaux officiels. Plus de 7 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays. Les États-Unis ont déclaré 110.514 décès pour 1.942.363 cas. Suivent le Royaume-Uni, avec 40.542 morts, le Brésil, avec 36.455 morts, l'Italie, avec 33 899 morts, et la France, avec 29 155 morts. La Chine, où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.040 cas et 4.634 décès.