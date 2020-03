EN DIRECT - Coronavirus : la prise d'anti-inflammatoires pourrait aggraver l’infection, alerte Olivier Véran

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE





Le gouvernement tchèque ordonne la fermeture samedi de la plupart des magasins, restaurants et pubs jusqu'au 24 mars. Elle ne s'applique pas aux magasins vendant de l'alimentation et de l'électronique, les pharmacies et stations essence.





"Nous voulions empêcher les gens d'aller dans les centres commerciaux" pendant le weekend, a expliqué le Premier ministre de ce pays qui a enregistré 150 cas de contamination, mais aucun décès. Une mesure qui s'ajoute à l'interdiction pour les Tchèques de sortir du pays et aux étrangers d'y entrer. Auparavant le gouvernement avait aussi fermé les écoles, les théâtres, cinémas, galeries d'art et musées, et interdit les rassemblements de plus de trente personnes à l'exception des funérailles.