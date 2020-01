EN DIRECT - Coronavirus : avec 5.974 personnes touchées, le nombre d'infections en Chine dépasse celui du Sras

24H PUJADAS





Le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l’hôpital Bichat et expert auprès de l'OMS, est l'invité de David Pujadas. Le médecin explique que "le couple hospitalisé à Bichat va bien. Ils vont très bien (…) Ils ont dépassé la phase d’incubation et présentent des signes. Leur état est stationnaire et on n’est pas inquiets".





Ils sont placés dans une chambre, à l'isolement. A Bichat, il existe 7 chambres à pression négative, ce qui signifie que l'air ne peut sortir de la chambre. "Nous nous équipons de masques, de gants et d'une surblouse", explique le médecin.





A l'heure actuelle, il y a trois cas en France. Deux à Paris et un à Bordeaux. "Il y aura d'autres cas", prévient le professeur. "Le risque d'avoir une épidémie en France est faible (...) On aura surement des cas qui viennent de Chine où ils ont été exposés", dit-il. "C'est moins grave que le SRAS et le MERS. La mortalité est inférieure à 3% mais c'est effectivement plus transmissible", estime ce spécialiste en maladies tropicales.