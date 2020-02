EN DIRECT - Coronavirus : décès d'un patient en France, le bilan au niveau mondial passe à plus de 1500 morts

SOUTIEN





Le FC Barcelone témoignera son soutien envers la Chine, pays le plus affecté par le nouveau coronavirus, et envers les citoyens chinois victimes de discriminations dues à la peur de cette maladie, lors de la réception de Getafe samedi, a annoncé le club vendredi.





Au début du match, les joueurs du Barça et de Getafe entreront sur la pelouse accompagnés "d'enfants d'origine chinoise membres de la Peña (groupe de supporters) 'Dracs Units Xinesos pel Barça'", avec des tee-shirts floqués du message "Stronger Together" ("Plus forts ensemble", en anglais), a déclaré le club blaugrana ce vendredi via communiqué.