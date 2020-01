EN DIRECT - Coronavirus : 170 morts en Chine et plus de 7.700 cas confirmés

COMMENT EVITER LA PROPAGATION DU VIRUS DANS LES AVIONS ?





Sur certains vols à destination de la Chine, des compagnies aériennes ont pris des mesures drastiques pour tenter d'éviter la propagation du virus. Sur certaines compagnies, les passagers se passeront de repas chauds, ainsi que de couvertures et de journaux. China Airlines a expliqué qu'elle encourageait les passagers à apporter leurs propres bouteilles de boisson et limiterait les articles réutilisables en les remplaçant par des produits jetables.





Chez Cathay Pacific, qui autorisait jusqu'à maintenant son équipage à porter des masques, ne distribuera plus les serviettes chaudes, des couvertures et des magazines sur les vols à destination et en provenance de la Chine continentale, à partir de demain, jeudi et jusqu'à nouvel ordre. Singapore Airlines, autorisent l'équipage à porter des masques sur ses vols à destination et en provenance de Chine, tandis qu'American Airlines fournit des lingettes désinfectantes pour les mains aux agents de bord à utiliser pour tous les départs vers la Chine.