EN DIRECT - Coronavirus : 80 nouveaux décès en 24h en France, 26.310 au total

CINEMA





De plus en plus de films, qui devaient sortir en salles courant 2020, voient leurs dates de sortie décalées en raison de la crise sanitaire. Le distributeur Said Ben Said a annoncé ce samedi que le très attendu "Benedetta" de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, pressenti pour concourir au Festival de Cannes cette année, sortira finalement en mai 2021.