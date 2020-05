EN DIRECT - Jean-Baptiste Djebbari : "Nous sécuriserons et filtrerons plus de 380 gares et stations partout en France"

BILAN





De nouveaux chiffres sont tombés cette nuit et ils sont records. Plus de 4 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi soir. Un chiffre qui ne reflète toutefois pas la réalité puisque de nombreux pays ne testent que les personnes hospitalisées ou bien symptomatiques.





L'Europe est le continent le plus touché par l'épidémie, avec 1.708.648 cas et 155.074 décès, suivi par les Etats-Unis, qui répertorient 1.305.544 cas et 78.320 décès.