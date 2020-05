EN DIRECT - Foyer épidémique en Dordogne : 127 personnes dépistées, 9 cas confirmés

SPA





En trois semaines, plus de 650 chiens et chats, choisis sur internet à partir de photos et de vidéos, ont été adoptés à la SPA grâce à une dérogation gouvernementale accordée au nom du bien-être animal. Depuis le 16 avril, la Société Protectrice des Animaux accueille de nouveau les candidats à l'adoption, afin de soulager ses 62 refuges et d'accueillir de nouveaux arrivants.





Un véritable succès pour Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, qui a indiqué à l'AFP : "On a eu 10.000 demandes mais on a sélectionné 700 chiens et chats éligibles à l'adoption solidaire. Ça va nous permettre de reprendre les sorties de fourrières et les animaux abandonnés par leurs propriétaires."