EN DIRECT - Coronavirus : les rapatriés français ont atterri à Roissy

ECONOMIE





Les représentants des entreprises et des différents secteurs économiques seront reçus au ministère de l'Economie et des Finances vendredi matin afin de faire le point sur l'impact de l'épidémie de coronavirus. Selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, l'épidémie pourrait à ce stade amputer la croissance française de 0,1 point de pourcentage en 2020. "Si jamais ça persiste et que l'épidémie prend de l'ampleur, bien entendu que l'impact sera plus important", avait-il prévenu mi-février.