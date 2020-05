EN DIRECT - Coronavirus : 25 clusters détectés depuis lundi, selon Olivier Véran

PLUS DE 500.000 CAS EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES





Le nombre de cas de Covid-19 a dépassé ce dimanche le seuil du demi-million en Amérique latine et aux Caraïbes, avec 28.463 morts de la maladie dans la région, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. La région totalise 501.563 cas, pour près de la moitié au Brésil qui est le pays de la zone le plus affecté. Les autorités brésiliennes ont comptabilisé samedi près de 15.000 nouveaux cas et 816 décès, faisant grimper le décompte total pour le pays à 233.142 cas et 15.633 décès depuis le début de la pandémie.