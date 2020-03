EN DIRECT - Coronavirus : 3.000 morts dans le monde, 86.000 cas dans une soixantaine de pays

EDOUARD PHILIPPE SUR TF1





Sur la tenue du match PSG-Dijon ce samedi soir alors que le semi-marathon de Paris, dimanche, a quant à lui était annulé : "Ce que nous avons décidé, c'est d'interdire les réunions dans des milieux confinés quand il y a plus de 5.000 personnes. C'est une décision très lourde. En vertu de cela, nous avons par exemple annulé le Mipim à Cannes. Nous considérons que nous avions intérêt à éviter la réunion de populations qui viennent de partout dans le monde et qui se brassent à un moment donné. Sachant des événements en extérieur, la circulation ne se fait pas par l'air mais par la transmission de gouttelettes, par le contact physique. Donc nous avons considéré que ces manifestations en extérieur peuvent se tenir parce que le risque est limité. Le semi-marathon [de Paris] fait venir des gens du monde entier et tombe dans la catégorie des événements qui permettent un brassage international. Très bientôt, il y aura un match entre Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais, on est dans deux zones où le virus ne circule pas et il nous apparaît que le match peut se dérouler dans de bonnes conditions."