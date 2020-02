EN DIRECT - Coronavirus : 5 nouveaux malades en France "sans signe de gravité", enquête pour retrouver les autres "cas contacts"

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE A MIDI A MATIGNON





Edouard Philippe réunira ce samedi à Matignon, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Sibeth Ndiaye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition Écologique et Solidaire, chargé des Transports, et Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il s'agira pour ces six ministres de faire un point de situation sur le coronavirus.