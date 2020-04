EN DIRECT - Coronavirus : l'OMS dément avoir ignoré une alerte précoce sur la transmission du virus

COVID-19 - Alors que la pandémie de coronavirus continue de gagner du terrain à travers le monde, suivez sur LCI.fr les dernières informations sur cette crise sanitaire qui met la planète à l'arrêt depuis plusieurs semaines.

Confinés. Les Français ont appris que le confinement s'étendrait au-delà d'un mois, période au cours de laquelle ils vont continuer d'apprendre à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, à apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Toute l'info sur Coronavirus : la pandémie qui bouleverse la planète

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Au 10 avril, plus de 12.000 personnes étaient mortes dans l'Hexagone. Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (plus de 18.000 morts), en Espagne (plus de 15.000), et c'est désormais aux Etats-Unis que le virus fait des ravages. D'une quinzaine de morts il y a quinze jours, on en compte aujourd'hui plus de 16.000.

Partout où le Covid-19 fait des ravages, on guette fébrilement le pic du taux de mortalité, annonciateur d'un reflux et d'un désengorgement des services de réanimation. En Italie, le confinement, instauré une semaine plus tôt que chez nous, commence à produire des résultats encourageants après trois semaines, tout comme en Espagne. En France, conformément aux prévisions du directeur général de la Santé Jérôme Salomon, le nombre de personnes en réanimation a commencé à diminuer. En continu sur LCI (canal 26) et sur LCI.fr, nous vous tenons informés des dernières évolutions, de ce que l'on sait du virus, des traitements...

Retrouvez notre podcast quotidien pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI répondent à vos questions, sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même en trouver les côtés positifs.