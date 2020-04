EN DIRECT - Coronavirus : 500.000 masques disponibles fin avril pour les Parisiens

CORONAVIRUS - Le cap des 100.000 décès dus au Covid-19 a été franchi ce samedi en Europe. En France, où le nombre de patients en réanimation est en baisse pour le 10e jour consécutif, le bilan s'établit à 19.323 morts depuis le début de la pandémie. Suivez les dernières informations sur LCI.fr.

Chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles. Parfois bonnes, à l'image de la baisse du solde des admissions qui baisse en France; parfois plus inquiétantes comme les conclusions de ces nouvelles études qui mettent en doute la capacité que l'on aurait à être immunisé malgré une contamination. C'est dans ce contexte que la France se prépare à un déconfinement progressif, dont la date a été fixée au 11 mai par Emmanuel Macron. La piste d'un confinement prolongé pour les personnes âgées et les plus fragiles, comme cela avait été un temps évoqué et comme il est préconisé par l'Union Européenne ou le comité scientifique qui conseille le chef de l'Etat, a finalement été abandonnée vendredi. Une nouvelle accueillie avec soulagement. D'un autre côté, la possibilité d'un retour en classe au 11 mai fait elle aussi l'objet d'inquiétudes que devront tenter d'apaiser le premier Ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran. Tous les deux tiennent une conférence de presse ce dimanche. alors que la pandémie de coronavirus a franchi le cap des 150.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, un sombre bilan qui alimente les suspicions sur la situation en Chine, quand bien même Pékin a revu ses chiffres à la hausse.

