EN DIRECT - Coronavirus : "9 millions de salariés sont maintenant au chômage partiel"

VIEILLES CHARRUES REPORTÉES





Dans un communiqué, les organisateurs du festival des Vieilles Charrues justifient le report de l'événement au 15 juillet 2021, la décision "la plus difficile à prendre de toute [leur] histoire, est aussi la plus sage et la plus responsable".





"Il est des annonces que l'on espère ne jamais avoir à faire, et celle-

ci en fait partie", écrivent-ils en introduction. "La santé de notre public, de nos équipes, bénévoles, prestataires et partenaires est notre priorité absolue", assure-t-il, estimant qu'il "serait irresponsable de maintenir le festival en 2020". "Les risques sanitaires sont encore bien trop importants, d'autant plus que l'application des gestes barrières est impossible." Les organisateurs précisent que les billets de l'édition 2020 seront valables en 2021.