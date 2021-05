EN DIRECT - Covid-19 : les JO de Tokyo plus que jamais contestés

La France se prépare pour la vague de réouverture. Le retour des verres en terrasse et des séances de cinéma a lieu mercredi 19 mai. Au bout de six mois de restrictions et après un hiver dominé par un Covid meurtrier, la France renoue ainsi avec une partie de ses loisirs, aidée par le ralentissement de l'épidémie. Si bien que la France va "bientôt" arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, a déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans le monde, la pandémie a déjà fait au moins 3,38 millions de morts, selon un bilan de l'AFP de lundi 17 mai. Elle continue de faire des ravages en Inde, où les hôpitaux sont saturés, les personnels soignants à bout de force et l'oxygène et les médicaments manquent.