EN DIRECT - Coronavirus : Apple ferme tous ses magasins dans le monde jusqu'au 27 mars

NOUVELLE-ZÉLANDE





La Première ministre néo-zélandais a annoncé lors que tous les voyageurs entrant dans le pays devront "s'auto-isoler" pendant 14 jours. Les nouvelles mesures entrent en vigueur à minuit ce dimanche (heure locale), et s'appliquent à tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, y compris les citoyens et résidents néo-zélandais, a précisé Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse. "Cette décision signifie que la Nouvelle-Zélande aura les restrictions frontalières les plus étendues et les plus strictes de tous les pays du monde."

Seule exception, les voyageurs venus des îles du Pacifique - mais les voyageurs devront également s'isoler s'ils présentent des symptômes.