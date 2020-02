EN DIRECT - Coronavirus : au moins 1.113 morts et 44.650 personnes contaminées en Chine

TOUS LES RÉSULTATS SONT "NÉGATIFS" EN HAUTE-SAVOIE





Dans un point de situation, l'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes fait savoir que la totalité des résultats des prélèvements effectués auprès des personnes présentant des symptômes de coronavirus sont "tous négatifs".





Depuis ce samedi, des équipes médicales ont "identifié et contacté" tous les "cas contacts", à savoir ces personnes qui auraient pu avoir un "contact rapproché et prolongé" avec les cinq malades confirmés ayant séjourné aux Contamines-Montjoie. A commencer par 52 personnes (45 enfants et 7 adultes) en lien avec les écoles des Contamines-Montjoie et de Saint Gervais et cinq autres dans le cadre d'une activité de l'enfant à Thonon-les-Bains. "Les résultats de tous ces prélèvements sont négatifs." Toutefois, l'ARS fait savoir que "par mesure de prévention", ces enfants sont invités à rester chez eux pendant la période d’incubation du virus, à savoir 14 jours.