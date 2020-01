EN DIRECT - Coronavirus : un second cas confirmé aux États-Unis, des analyses en cours pour 50 autres patients

SCIENCES





Quelles sont les probabilités que l'épidémie de coronavirus frappant la Chine parvienne jusqu'en Europe ? C''est la question que ce sont posés les chercheurs de l'Inserm. Ces derniers ont modélisé la diffusion possible de l’épidémie afin de guider les politiques de prévention et de surveillance de ce virus.





"D’après les chercheurs, le risque qu’au moins un cas soit importé en Europe dans le premier scénario est de 33 % et de 70 % dans le deuxième scénario, précise l'Inserm dans un communiqué de presse. Étant donné les flux aériens, les pays les plus exposés seraient l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le risque qu’un passager infecté arrive en France est lui de 5% dans le scénario 1 et de 13% dans le scénario 2, et se concentrerait surtout sur les aéroports de la région parisienne. « Nos résultats ne sont pas des prédictions, ils permettent simplement d’identifier là où se situe le risque et là où il faut déployer des moyens de surveillance et de prévention accrus".