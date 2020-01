EN DIRECT - Coronavirus : le bilan passe à 80 morts en Chine, plus de 2.700 personnes contaminées

WUHAN





Rentrer en France malgré le virus : c'est ce que demande aux autorités françaises un expatrié. Joint par franceinfo ce samedi, ce Français de Wuhan demande de "pouvoir rentrer directement" quitte, à respecter "une quarantaine".





"Le message, qui n'est pas seulement le mien mais celui de tous les Français qui sont ici et voudraient bouger, ce serait de pouvoir rentrer directement, nous faire venir en France, et puis s'il le faut, faire une quarantaine en France. Là, je pense que tout le monde sera d'accord pour le faire. Et puis, après tout, si tout va bien, chacun rentre chez soi et on n'en parle plus", a-t-il estimé. Et d'ajouter qu'il n'est pas satisfait de la solution proposée par le ministère français des Affaires étrangères : celui-ci veut déplacer les Français de Wuhan, en bus vers la ville de Changsha, située à 300 kilomètres de Wuhan.