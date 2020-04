EN DIRECT - Coronavirus : plus de 20.000 décès en Italie

MATÉRIEL DE PROTECTION





25 tonnes de matériel à destination du CHU de Nice et du personnel sont arrivées à Nice, selon une série de tweet du maire, Christian Estrosi. Dans cet avion affrété par la ville, on trouve entre autres 450.000 masques FFP2 et 300.000 masques chirurgicaux, ainsi que des gants, blouses et visières, selon l'élu LR, qui a tenu à remercier le ministre des Affaires étrangères français et le Ministère du Commerce chinois, les Ambassades, et Consulats généraux français et chinois dont "la réactivité et le professionnalisme ont rendu possible l’acheminement de cette commande."