EN DIRECT - Olivier Véran : "Il ne faut pas que les Français s'inquiètent de voir le nombre de malades augmenter"

OLIVIER VERAN SUR LCI





Le ministre de la Santé et des Solidarités est l'invité d'Elizabeth Martichoux :





"Ce dispositif de confinement est le seul moyen de réduire la circulation du virus. Car il a la capacité d'être contagieux. Quand on réduit le nombre de personnes avec lesquelles on est en contact, on stoppe sa circulation. Les Français doivent limiter leur nombre d'interactions par jour. Ça met un peu de temps pour couper l'épidémie mais ça coupe l'épidémie. Ca a été le cas en Chine. Il y a des situations où ça ne fonctionne pas encore complètement. Ces mesures s'imposent à tous et sont nécessaires à tous. Je crois sincèrement que les Français ont compris et ont accepté."