EN DIRECT - Coronavirus : la BCE sort les grands moyens et propose un plan d'urgence de 750 milliards d'euros

CHRISTOPHE CASTANER





"L'attestation restera sur papier. Les sociétés qui ont proposé d’éditer ces formulaires sont très souvent des sociétés qui veulent piller vos données personnelles, d'autant que les portables peuvent être porteurs du virus et contaminer les policiers et les gendarmes (...) Nous avons pris quasiment les mêmes formulaires qu'en Italie, nous resterons sur ces supports papiers, plus protecteurs pour les données et pour la santé (...) On peut les télécharger, les reproduire manuellement si on n'a pas d'ordinateur"