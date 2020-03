EN DIRECT - Coronavirus : les voies sur berges, l'Esplanade des Invalides et le Champ de Mars fermés

10.000 MORTS DANS LE MONDE





La pandémie a fait au moins 10.316 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, dont plus de la moitié (5.168) en Europe, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles vendredi vers 12H00. Au total, plus de 246.440 cas d'infection ont été détectés dans 161 pays et territoires.





L'Italie devance la Chine en tant que pays qui paye le plus lourd tribut, avec 41.035 cas et 3.405 morts. Parmi les autres pays les plus affectés, l'Iran avec 1.433 morts pour 19.644 cas confirmés, l'Espagne avec 1.002 morts (19.980 cas), la France avec 372 morts (10.995 cas), et les Etats-Unis avec 205 morts (14.250 cas).