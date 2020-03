EN DIRECT - Coronavirus : les professionnels de santé limités à 18 masques par personne et par semaine

COMMERCES





Des fédérations représentant les acteurs du commerce ont demandé ce mercredi l'annulation des loyers et des charges pendant la période de fermeture des magasins. "De très nombreux commerçants n'ont plus aucune activité dans leurs magasins depuis le 15 mars", soulignent dans un communiqué commun l'Alliance du commerce, la Fédération du commerce coopératif et associé (FCA), la Fédération française de la franchise (FFF), la Fédération nationale de l'habillement (FNH) et Procos.

Ces entreprises "font face à d'importants besoins de trésorerie et mettent tout en oeuvre pour sauver les emplois". C'est pourquoi ces cinq organismes réclament "l'annulation pure et simple des loyers et des charges pour la durée de la fermeture des commerces".

Pour ceux restés ouverts, ils souhaitent également que le montant des loyers soit adapté à "l'activité réelle". "Les bailleurs doivent comprendre que la survie de leurs locataires et des différents points de vente est en jeu", insistent les fédérations qui appellent également "les pouvoirs publics à mettre en place des aides aux propriétaires bailleurs".