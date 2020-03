EN DIRECT - Coronavirus : une prolongation du confinement "très vraisemblablement nécessaire", assure Santé Publique France

INTERVIEW





Muriel Pénicaud : "Mon premier rôle c'est de préserver l'emploi et de protéger les salariés. Dans le bâtiment, beaucoup disent : on ne peut pas travailler ensemble car on est tous côte à côte dans le véhicule. Moi je dis, il faut s'organiser, prendre deux véhicules et garder ses distances sur le chantier. (...) Il y a beaucoup de solutions, des choses très ingénieuses. (...) Je pèse mes mots : je trouve que les entreprises qui, sans avoir discuté avec les salariés, se retirent, ne sont pas civiques."