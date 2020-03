EN DIRECT - Coronavirus : l'Assemblée donne son feu vert au volet financier des mesures d'urgence sanitaire

SALOMON - SITUATION INTERNATIONALE





Il y a ce soir plus de 235 000 cas dans le monde, dont 150 000 hors de Chine. 159 pays déclarent des cas et l'Europe est désormais l'épicentre de la pandémie avec plus de 100 000 cas.





Pour la première fois la Chine ne déclare pas de nouveaux contaminés sur son territoire en dehors des cas importés. Pour la première fois également le nombre de morts en Italie dépasse celui de la Chine, avec 3400 décès pour 41 000 cas.





Les pays les plus touchés sont donc l'Italie, l'Iran et l'Espagne. Nous sommes à 84 000 guéris et 9285 décès au total.