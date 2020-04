EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis passent la barre des 23.000 morts

SOLIDARITÉ





La star de basketball des Rockets de Houston, Russell Westbrook, a fait don de 650 ordinateurs à des enfants dans le besoin, alors que les écoles sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus. L'association "Why Not?" du sportif américain s'est associée à une autre à but non lucratif, "Comp-U-Dopt" pour fournir ce matériel éducatif.





"Le généreux cadeau de la Fondation Why Not? de Russell Westbrook nous permettra d'augmenter considérablement notre inventaire et de faire en sorte de combler l'écart pour les familles de Houston qui en ont le plus besoin", a déclaré Colin Dempsey dirigeant de "Comp-U-Dopt".