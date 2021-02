EN DIRECT - Confinement local : Nice bientôt fixée sur son sort, la France "au pied du mur"

RESTAURANTS : "ON FAIT TOUT POUR" LES ROUVRIR





"On fait tout pour" rouvrir les bars et restaurants "le plus rapidement possible", assure Gabriel Attal qui ne souhaite pas s'avancer mais qui présume une certaine accalmie sur le plan sanitaire d'ici le printemps. "On vaccine de plus en plus, on peut y voir une éclaircie au bout du tunnel."