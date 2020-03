EN DIRECT - Coronavirus : 70.000 Français encore bloqués à l'étranger

CHLOROQUINE : LE DÉBAT CONTINUE





Le Pr Gilbert Deray, médecin chef à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, assure que la division sur la chloroquine "va faire des morts". Le médecin a rappelé que la majorité des organisations internationales et des pontes de la santé se sont prononcés contre l'utilisation de l'anti-paludéen dans le cadre du Covid-19.





"Dans n'importe quelle autre circonstance, l'essai du Dr Raoult, truffé de problèmes, n'aurait été accepté et présenté nulle part", estime-t-il. Gilbert Deray est revenu avec pédagogie sur les risques cardiologiques dangereux pour les malades de la prise de chloroquine et d'azithromycine. "Non on ne vous abandonne pas, oui on prend tout en compte, mais non ne prenez pas cette association, oui ce qui est fait à l'heure actuelle est très sage : attendons les résultats des études qui vont arriver", a résumé le Dr Deray.