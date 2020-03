EN DIRECT - Coronavirus : les JO de Tokyo reportés "au plus tard à l'été 2021"

NEW YORK RÉCLAME LE CONFINEMENT NATIONAL





New York, capitale économique du pays, comptait lundi matin plus de 12.000 cas positifs au coronavirus, soit près du tiers des cas américains, et près de 100 décès, malgré le confinement de la population décrété pour la ville. Les autorités de la métropole ont appelé Donald Trump à déclarer un confinement "coercitif" national.





Hormis New York, les Etats de Washington, du Michigan et du Nouveau-Mexique ont emboîté le pas à l'Etat de Californie et ordonné aux gens de rester chez eux. Près d'un tiers des Américains vit donc sous une forme de confinement cette semaine. Insuffisant pour certains. "Il faut que les mesures de confinement prises à New York soient partout" aux Etats-Unis, a insisté le maire, Bill de Blasio. "Il faut qu'on prenne ces mesures extrêmes".