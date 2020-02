EN DIRECT - Le coronavirus sera considéré comme "un cas de force majeure" pour les entreprises

LA GRAVITÉ AUGMENTE AVEC DES PATIENTS FRAGILISÉS





"Les données sont stables, avec 80% de formes mineures, 15% de formes sévères qui nécessitent une hospitalisation simple, et 5% de formes graves qui nécessitent une hospitalisation en réanimation", détaille le directeur général de la Santé ce soir.

"La gravité augmente donc très nettement avec l'âge et la présence de pathologiques chroniques", ajoute-t-il. Jusqu'à présent les décès concernent donc pour moitié des personnes de plus de 75 ans, et pour moitié des personnes plus jeunes, mais qui avaient "des pathologies sous-jacentes".