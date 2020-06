EN DIRECT - Coronavirus : le Pr Raoult assure que "si on l'avait écouté, il y aurait eu deux fois moins de morts"

ÉTATS-UNIS





Avec plus de 120.000 morts au total et plus de 2,31 millions de cas recensés, selon les données de l'université Johns Hopkins, les Etats-Unis enregistrent les deux pires bilans pour un pays en valeur absolue.





Plusieurs Etats du Sud et de l'Ouest du pays enregistrent en effet une flambée du nombre de cas positifs, comme en Floride, qui a dépassé la barre des 100.000 cas diagnostiqués, dont près de 3.000 en une seule journée lundi. Cependant, la courbe du nombre de décès reste pour le moment stable dans cet Etat. Raison pour laquelle Donald Trump a estimé que cette augmentation n'était liée qu'au nombre de tests réalisés et non pas à une reprise de l'épidémie.