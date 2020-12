EN DIRECT - Covid-19 : 13.713 cas positifs en 24h, légère baisse du nombre de patients en réanimation

EN CALIFORNIE, LES "LATINOS" DAVANTAGE TOUCHÉS





Le comté de Californie connaît depuis quelques semaines une flambée des cas de Covid avec des records quasi-quotidiens, notamment à Los Angeles. Le comté a enregistré dimanche à lui seul plus de 10.000 nouveaux cas en une seule journée. Souvent employés "essentiels" et au contact du public, vivant dans des logements et quartiers parfois densément peuplés, les habitants d'origine latino-américaine sont en moyenne deux fois plus nombreux à contracter le virus qu'au sein de la population blanche.





Selon des statistiques officielles récentes, à la mi-novembre, le taux de contamination quotidien était de 274 cas pour 100.000 chez les Latino-américains et de 125 cas pour 100.000 chez les habitants blancs. La situation est d'autant plus préoccupante que sur les quelque dix millions d'habitants du comté, plus de 48% se déclarent dans les recensements comme d'origine latino-américaine, et seulement 26% comme blancs d'une autre origine.