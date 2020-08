EN DIRECT - Covid-19 : 1400 nouveaux cas en France, les indicateurs de rebond toujours inquiétants

AIDE A LA CULTURE

"J'attends du gouvernement un plan Marshall pour la culture. Des choses formidables ont été faites pour le chômage, mais il faut que nous puissions être aidés à créer, sinon, quand on reprendra, on n'aura rien fait".





"La prolongation du chômage pour les intermittents pendant un an, c'était très important. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas les heures, ça n'est pas possible. Or, beaucoup de monde n'a pas pu le faire cet été. Je ne pense pas que nous soyons abandonnés, mais je me rappelle cette phrase de Winston Churchill, à qui un de ses conseillers lui disait qu'il fallait diviser le budget de la culture en raison de la guerre, et qui avait répondu : "Alors pourquoi nous battons-nous ?" "