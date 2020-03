EN DIRECT - Coronavirus : en cas de stade 3, "on n'arrêtera pas la France", prévient Sibeth Ndiaye

SIBETH NDIAYE





Une fois que l'épidémie sera sur tout le territoire, en cas de stade 3 donc, l'objectif sera d'intensifier le soin et non plus d'être dans la prévention. "Techniquement en stade 3 on ne fermera plus les écoles, on arrêtera d'empêcher les rassemblements, cela ne sera plus la peine il faudra mettre l'accent sur la prise en charge" a assuré la porte-parole du gouvernement.