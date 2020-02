EN DIRECT - Coronavirus : le Brésil signale un premier cas probable sur son territoire

RAFFARIN





Jean-Pierre Raffarin estime que le coronavirus fera moins de mal, notamment économiquement, que la guerre qui se joue sur ce terrain entre les Etats-Unis et la Chine. "Le coronavirus cache aujourd’hui une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine qui est très dense et qui pose problème, notamment à l’économie européenne. (...) Le coronavirus, avec des plans de relance, il peut y avoir une relance économique rapide. En revanche ce qu’il se passe sur la guerre commerciale et technologique, peut avoir des conséquences durables dont l’Europe peut être victime."