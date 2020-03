EN DIRECT - Coronavirus : à Wuhan, la colère des habitants contre l'attitude des autorités

BILAN





423 cas sont désormais confirmés en France, annonce Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Cela représente 138 cas de plus en 24h. Au total, 23 personnes sont dans un état grave, soit 8 de plus en 24h. On recense 7 décès, soit un de plus que mercredi. "Il y a certaine fake news sur les solutions hydroalcooliques (...) Les agences sanitaires recommandent ces solutions pour le lavage des mains."