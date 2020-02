EN DIRECT - Coronavirus : 12ème décès en Italie, le nombre de cas monte à 374

VOYAGES





L'épidémie de coronavirus fait s'effondrer les réservations touristiques des vacanciers français pour plusieurs pays d'Asie, principalement, en plus de la Chine, le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge, ont indiqué mercredi les voyagistes hexagonaux.





Lors des 23 premiers jours du mois de février, les réservations auprès des agences de voyage françaises pour des séjours en Chine au cours des prochains mois "se sont effondrées à -99%", selon les données des Entreprises du Voyage, qui représentent le secteur du tourisme en France.





Autres destinations touchées, le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande, à hauteur de 61% en moyenne. Le ministère des Affaires étrangères, n'indique aucune restriction sur ces pays. "Cela traduit une crainte de voyager, de l'inconnu et des regroupements de population. On a tendance à se replier sur soi, sur la cellule familiale, et à ne pas prendre dans cette période de décisions de voyage", met-il en avant.