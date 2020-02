EN DIRECT - Coronavirus : 52 morts en Chine, plus faible bilan quotidien depuis 3 semaines

LES FRANÇAIS INVITÉS À REPORTER LEURS VOYAGES EN ITALIE





Le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, déclare ce mardi soir que les Français sont "invités" à reporter dans la mesure du possible leurs voyages vers les régions d'Italie les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. "Ceux qui prévoyaient effectivement de se rendre dans les zones les plus concernées et qui peuvent (...) reporter leur voyage sont évidemment invités à le faire", a-t-il déclaré au micro de Franceinfo.