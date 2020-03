EN DIRECT - Coronavirus : la situation, "très inquiétante", "se détériore très vite" en France, prévient Jérôme Salomon

PR PHILIPPE JOUVIN SUR LCI





"On a une courbe ascendante, c'est ce qui nous inquiète. (...) Certains services d'urgence sont d'ores et déjà débordés, Mulhouse est l'exemple le plus évident. On voit la vague arriver pour les autres", reconnaît sur LCI le Pr Philippe Jouvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou.