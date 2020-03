EN DIRECT - Coronavirus : 285 cas confirmés en France, soit 73 de plus qu'hier

LE POINT QUOTIDIEN





Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, fait le point pour ce mercredi, en évoquant la situation internationale 94 250 cas au total dans le monde dont plus de 51.000 cas guéris, 80.000 cas en Chine et plus de 13.500 cas hors de Chine. Il y a désormais 80 pays touchés, le pays étant le plus est la Corée du sud, avec 5600 cas, suivie de l'Iran, avec 3000 cas.