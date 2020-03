EN DIRECT - Coronavirus : quatre cas supplémentaires dans le Morbihan

LA "CORONA PIZZA" NE PASSE PAS





Une séquence diffusée dans l'émission Groland (Canal +) fait scandale en Italie. Et pour cause, alors qu'une voix off présente, avec un accent Italie, "la Corona pizza", la vidéo montre un pizzaïolo tousser et cracher sur une pizza à peine sortie du four. Une fausse publicité qui a choqué jusqu'aux plus hautes sphères.





À commencer par le ministre italien des Affaires étrangères. Sur Facebook, Luigi di Maio a dénoncé une satire "de mauvais goût et inacceptable", estimant que ce sketch était "irrespectueux". De son côté, Teresa Bellanova, la ministre de l'Agriculture, a décrit une vidéo "honteuse et horrible". Indiquant avoir " activé les canaux diplomatiques", elle a demandé à la chaîne française de "retirer immédiatement" l'extrait et de "s'excuser". Souhait exaucé, Canal + a présenté ses excuses après ce qu'elle qualifie de "courte séquence de très mauvais goût".