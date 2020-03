EN DIRECT - Coronavirus : 11 morts aux Etats-Unis

L’EXÉCUTIF SE VEUT RASSURANT EN FRANCE





Pour Olivier Véran, la progression du coronavirus représente "une menace inédite" qui "appelle du gouvernement de la rigueur, beaucoup de rigueur, de la transparence, beaucoup de transparence", a déclaré le ministre, ce mercredi soir devant le Sénat.





"Le choix du gouvernement c'est d'être transparent dans l'information et déterminé dans l'action", a affirmé le ministre de la Santé en introduction du débat organisé au Sénat sur les mesures de santé publique prises face à la crise du coronavirus.





"Pour l'instant, et c'est heureux, nous avons réussi à nous prémunir de la machine à créer de la confusion et de la panique", a-t-il ajouté, soulignant que "l'inquiétude est légitime". Le ministre s'est voulu rassurant. "Notre système de santé est prêt et notre vigilance est au plus haut niveau", a-t-il assuré.





"Nous avons la chance de pouvoir compter en France sur les meilleurs médecins et les meilleurs soignants du monde", a-t-il souligné, saluant "la mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé".